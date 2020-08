Berlino. Kevin Kühnert è pronto a spiccare il volo. Il presidente dei giovani socialdemocratici tedeschi, gli Jusos, ha annunciato che il prossimo novembre lascerà la guida delle nuove leve della sinistra democratica tedesca per candidarsi a un seggio da parlamentare alle elezioni dell’autunno 2021. In Germania le sezioni giovanili dei partiti sono una cosa molto seria: fra i passati leader degli Jusos si ricordano per esempio l’ultimo cancelliere socialdemocratico, Gerhard Schröder, e l’ex numero uno della Spd, Andrea Nahles. Così...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.