I giovani dell'Spd sognano un Momentum contro la grande coalizione

Milano. Venerdì iniziano i colloqui per la stesura del programma della Grande coalizione tedesca: l’obiettivo della cancelliera Angela Merkel e dei suoi compagni di viaggio, i socialdemocratici, è arrivare al 12 febbraio con un testo scritto e condiviso, che poi dovrà di nuovo passare al vaglio dell’Spd (dei suoi 440 mila iscritti). Per Pasqua, ci vuole un governo a Berlino, l’Europa lo aspetta, questo è l’anno delle grandi aspettative e delle riforme, l’anno della convergenza virtuosa dell’economia europea, non si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.