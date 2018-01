Perché la Bundesbank non benedice la Grande coalizione Merkel-Schulz

Roma. La riflessione che suscita il sofferto Sì alla continuazione dei negoziati per la Grande coalizione pronunciato dai delegati della Spd riuniti a Bonn domenica è che il terzo governo tripartito Cdu-Csu-Spd probabilmente si farà, ma non navigherà in acque tranquille come i due precedenti. La Germania non è l’Italia dove sono state presentate 98 liste alle prossime elezioni, ma non è neppure la stessa del 2013. Non solo perché il congresso dei socialdemocratici ha restituito l’immagine di un partito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.