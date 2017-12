Nella guerra italo-tedesca dei dossier Bankitalia spara un colpo

Roma. Marzo 2013: la Bundesbank rese noto un dossier che sottolineava come nell’Italia in piena crisi il 68 per cento delle famiglie avesse una casa di proprietà che le rendeva tre volte più ricche di quelle tedesche. I media popolari come la Bild scrissero che un paese pieno di debito pubblico e di ricchezza privata non meritava la solidarietà del Nord Europa, mentre il futuro governo di Roma (c’erano appena state le elezioni) lungi dall’abolire l’imposta sulla prima casa avrebbe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.