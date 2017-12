La commissione banche può diventare seria solo a una condizione

Roma. La commissione d’inchiesta Bicamerale sulle crisi bancarie è stata un palcoscenico per inscenare uno scontro istituzionale tra Consob e Banca d’Italia e per amplificare le accuse tra partiti sulla gestione di alcuni dossier con notevole risalto per la vicenda di Banca Etruria, marginale per il sistema bancario ma rilevante boomerang per Matteo Renzi e il suo entourage che aveva caldeggiato l’istituzione della commissione. Ora che la legislatura è giunta al termine e la commissione ha concluso il suo lavoro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.