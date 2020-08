Chiamate l’arbitro

Il prossimo direttore generale della Organizzazione mondiale per il commercio, la World Trade Organization (Wto) “è di fronte a una battaglia tutta in salita”, scrive il Financial Times, perché l’impulso verso la liberalizzazione degli scambi “sta scemando in buona parte del mondo”. La globalizzazione è in crisi, ma soprattutto si è introdotto un nuovo elemento nei rapporti commerciali globali. Basti pensare alla Cina e agli Stati Uniti, ma anche all’Unione europea e alla Cina, o alla Brexit. Ci vuole un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.