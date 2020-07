Trump lo ha detto chiaro: “I sondaggi sono tutti falsi”. E chi lo ascoltava è rimasto lì, a bocca aperta a chiedersi se si tratta dell’ennesima fandonia di un presidente lesto di parola, o se, invece, lui sa qualcosa che noi, umili lettori di dati e numeri, non sappiamo. La questione della credibilità dei sondaggi, in America, specie in questo periodo, è molto sentita. Con buona pace del fatto che i sondaggi siano sempre più precisi e puntuali...

