Non c’è più la sharia in Sudan

La sharia è stata abolita nel Sudan che l’anno scorso ha cacciato Omar al Bashir, ha rivisto l’orrore della repressione ma non si è fermato, ha voluto portare la sua primavera fino alla promessa di una transizione vera oltre la dittatura. La ricostruzione è difficile, anzi è fragile come tutto quello che deve rinascere dopo trent’anni di un regime che ha tolto senza dare, libertà, diritti, prosperità e futuro. Per questo anche la notizia dell’abolizione di molte parti della legge...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.