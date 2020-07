Il metodo cinese tra censura e autocensura

Roma. In un atto dimostrativo ed eloquente, ieri la polizia di Pechino ha arrestato Xu Zhangrun, cinquantasette anni, un accademico molto noto anche in occidente per i suoi articoli critici nei confronti del presidente cinese Xi Jinping. Docente alla prestigiosa università Tsinghua, Xu era già stato sospeso dall’insegnamento nel marzo dello scorso anno. Da quattro mesi era agli arresti domiciliari, perché nonostante tutto aveva continuato a far circolare delle critiche sulla gestione dell’epidemia da Covid da parte del governo cinese,...

