Roma. “Che cosa stavano pensando le autorità italiane quando hanno detto che il Captagon è stato prodotto dallo Stato islamico? E’ perché non sono a conoscenza dei fatti oppure è una scelta deliberata per non dire nulla di male a proposito di Assad e Hezbollah?”, chiede Sam Dagher al Foglio. Dagher è corrispondente in medio oriente da più di quindici anni, l’anno scorso ha scritto un saggio di cinquecento pagine sulla famiglia Assad e la guerra civile in Siria e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.