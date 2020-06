New York. Giornalisti aggrediti nonostante fossero lì a fare il loro lavoro, con le credenziali ben in vista. Presi a manganellate, caricati, colpiti con proiettili di gomma e con lo spray urticante. Alcuni anche arrestati, come è successo al reporter della Cnn e alla sua troupe, ammanettati in diretta. Quello che non ci si aspettava e che invece le proteste contro la morte di George Floyd hanno messo in evidenza è quanto negli Stati Uniti – sempre portati a esempio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.