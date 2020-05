C’è un Trump già rovinato dalla crisi coronavirus, è in Brasile

Roma. Lo chiamano “Messia” ma non fa miracoli, ha ammesso lui stesso, Jair Messias Bolsonaro, rispondendo – o meglio, non rispondendo – ai giornalisti che gli chiedevano cosa avesse in mente di fare ora che tutto il mondo considera il gigante sudamericano un osservato speciale per il numero di morti da Covid. Per la prima volta, il 26 maggio, il Brasile ha superato l’America come numero di decessi in un giorno. Sono stati 807 contro i 620 degli Stati Uniti,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.