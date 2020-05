Nel 1815 i sovranisti non c’erano ancora. In compenso, c’erano i sovrani – e non i compostissimi monarchi nordeuropei di oggi, ma gli aggressivi restauratori di un “ordine” che era stato sconvolto dallo sferragliare delle ghigliottine in Francia e poi da un parvenu che era arrivato a Parigi dalla Corsica per diventare il sovrano più sovrano di tutti. Ma, sovranisti o sovrani, il risultato cambia poco. Oggi i sovranisti ostentano la loro fratellanza di smantellatori dell’ordine vigente ballando insieme –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.