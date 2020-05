La “scelta” di quelle che non si sono convertite all'islam

Roma. Saima Sardar, un’infermiera cristiana di Faisalabad, in Pakistan, è stata uccisa dall’ex fidanzato perché si era rifiutata di sposarlo e convertirsi all’islam. “Se non rifiuti la tua fede, non ti converti e non ti sposi con me, morirai”, le aveva detto l’uomo. Anche Binish Paul è stata buttata giù da un palazzo perché si era rifiutata di convertirsi all’islam, sempre in Pakistan. Mariam Yehya Ibrahim Ishag, una dottoressa in Sudan, ha deciso di rimanere cristiana ed è stata condannata...

