Nella “culture war” americana tra i trumpiani che per istinto si ribellano alle misure restrittive e i democratici che seguono l’approccio razionale alla lotta contro la pandemia, l’esempio positivo è la California. E’ stato uno dei primi stati a scoprire casi positivi di Covid-19, ha una popolazione enorme e una megalopoli come Los Angeles, è molto esposta al traffico internazionale – che porta contagiati – ma per ora è uno degli stati che se la cava meglio. E l’avanguardia di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.