Maduro il narcotrafficante

In piena emergenza coronavirus, ieri gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione sul regime venezuelano, annunciando un’azione penale per narcotraffico contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro, accompagnata da una taglia di 15 milioni di dollari per chiunque aiuterà ad arrestarlo. L’annuncio è stato fatto dal procuratore generale William P. Barr in conferenza stampa assieme al responsabile della Drug Enforcement Administration e ai due procuratori capo federali di Manhattan e Miami. Maduro “ha permesso di utilizzare il Venezuela come un posto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.