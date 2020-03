Milano. L’ultimo attimo di incoscienza, così i francesi chiamano – con un’autoindulgenza pericolosa – le passeggiate di domenica, le chiacchiere e i baci nei parchi (o quelli ostentati da Carlà, moglie di Nicolas Sarkozy), il bicchiere di vino sulle rive della Senna, anche la partecipazione al primo turno delle elezioni amministrative. L’attimo di incoscienza, l’ultimo (magari), prima della chiusura inevitabile che la Francia – come altri paesi – ha tentato di spostare in là nel tempo, come se il tempo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.