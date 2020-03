L'Ue teme che l'emergenza del coronavirus si mescoli a quella migratoria

L’Unione europea è sempre più preoccupata dai rischi di una diffusione del Covid-19 tra le migliaia di profughi ammassati al confine tra Grecia e Turchia. Il virus potrebbe già nascondersi nei campi dei migranti senza che sia possibile identificarlo, né tantomeno prestare l’assistenza sanitaria necessaria, per una ragione semplice: non c’è modo di fare controlli. All’inizio di questa settimana Serdar Kilic, ambasciatore turco negli Stati Uniti, ha ammesso candidamente a Nbc News che non esiste alcun tipo di supervisione sanitaria...

