Il “whatever it takes” di Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen venerdì ha annunciato il suo “whatever it takes” per limitare l’impatto del coronavirus. La Commissione sospende le regole del Patto di stabilità e quelle sugli aiuti di stato non solo per lottare contro la malattia (la spesa pubblica sanitaria direttamente legata al Covid-19) ma anche i suoi effetti secondari (gli aiuti per tenere vivi imprese, posti di lavoro, banche, compagnie aeree). “Faremo tutto quello che è necessario per sostenere gli europei e l’economia europea”, ha detto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.