Due Iran al voto

Tutti i resoconti che arrivano dall’Iran si aprono con la stessa frase: una cosa è certa, i falchi vinceranno. Ci ostiniamo a chiamare “elezioni” l’appuntamento di oggi nella Repubblica islamica per il rinnovo del Parlamento, per semplicità più che altro, ma se più di settemila aspiranti parlamentari (su quindicimila) non sono stati ammessi come candidati e ottanta parlamentari considerati moderati non hanno potuto ricandidarsi in seguito a una decisione arbitraria del Consiglio dei guardiani, non si tratta di elezioni. “È...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.