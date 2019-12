Allora regge, la Grande coalizione

Scholz o Walter-Borjans? Il nuovo leader dell’Spd è un segnale per tutte le sinistre Oggi i socialdemocratici scelgono tra il ministro delle Finanze e il “Robin Hood” del momento. A rischio è la grande coalizione

Le premesse per una crisi di governo non mancavano: un vicecancelliere e ministro delle Finanze (Olaf Scholz) bocciato personalmente e politicamente dal proprio partito; una base socialdemocratica ampiamente delusa da sei anni consecutivi di grande coalizione; l’elezione alla co-presidenza della Spd di due attempati esponenti della sinistra interna (Saskia Esken e Norbert Walter-Borjans, per gli amici Nowabo).Il congresso della Spd lo scorso fine settimana a Berlino si è invece concluso senza troppi strattoni per...