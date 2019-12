Il deradicalizzato ideale

Roma. E’ stata una tragedia delle buone intenzioni. “Jack Merritt è morto nell’attacco sul London Bridge. Non dimentichiamo quello per cui si batteva”, scriveva ieri Emma Goldberg sul New York Times. Merritt è una delle due vittime di Usman Khan, il terrorista islamico che venerdì pomeriggio nella capitale inglese ha ucciso a coltellate seminando il panico. “Lacrime per i due idealisti”, titolavano ieri i giornali inglesi sulla veglia di preghiera per le vittime (l’altra è Saskia Jones, studentessa presente alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.