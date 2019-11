I 5s, la Bolivia, il solito format

Condanniamo “con forza il golpe in Bolivia organizzato dall’opposizione di destra e dai militari”, hanno detto in un comunicato i senatori del Movimento 5 stelle della commissione Esteri. Sottolineando che la “contrapposizione politica ha un carattere profondamente razziale e classista” in Bolivia, i senatori pentastellati hanno tracciato un parallelo con il Venezuela quando hanno definito il nuovo leader emergente dell’opposizione il “Guaidó boliviano”, riferendosi al presidente dell’Assemblea nazionale di Caracas che ha tentato di spodestare il leader del regime venezuelano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.