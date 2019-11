Roma. Un anno dopo, Luigi Di Maio torna sul luogo del delitto (per intenderci: Ping). Questa volta non da ministro dello Sviluppo economico ma da capo della diplomazia del governo italiano. Di Maio è arrivato ieri a Shanghai, alla seconda edizione del China International Import Expo, il gran bazar dell’import cinese, per una missione di quarantotto ore. Il confronto con la visita del presidente francese Emmanuel Macron, che è arrivato ieri a Shanghai e ripartirà domani da Pechino, è impietoso....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.