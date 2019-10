Spari a Hong Kong

Roma. Mentre a Pechino andavano in scena le celebrazioni per il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, “le più grandi di sempre”, oggi a Hong Kong la protesta si è trasformata nella più violenta battaglia urbana tra manifestanti e forze dell’ordine della storia moderna dell’ex colonia inglese. Durante gli scontri un diciottenne è stato colpito al petto da un proiettile sparato a distanza ravvicinata dalla polizia. Al momento non si conoscono le condizioni dello studente: è molto grave...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.