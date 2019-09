Roma. Il presidente americano Donald Trump procede in politica estera guidato da una convinzione fortissima: che tutti i suoi predecessori fossero troppo stupidi per prendere la decisione giusta oppure che fossero trattenuti dal prenderla per motivi inconfessabili. È un tratto tipico del populismo, di cui lui è il campione americano: la soluzione sarebbe facile e a portata di mano, se soltanto i politici non si mettessero di mezzo. Sabato notte però ancora una volta Trump ha fatto in pubblico i...

