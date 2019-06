Ci sono operazioni aggressive che hanno come bersaglio le elezioni, dalla Brexit al Brasile

Roma. Il momento delle elezioni – il più delicato nel funzionamento delle democrazie – è diventato il bersaglio per operazioni molto ambiziose e molto aggressive che sono pensate per modificarne il risultato. E questa è una pressione con cui dobbiamo imparare a fare i conti, considerate le rivelazioni che sono arrivate soltanto negli ultimi due anni. Dopo che il sito The Intercept ha pubblicato le chat in cui un gruppo di giudici brasiliani si organizza per eliminare il favorito alle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.