L’instabilità dell’Europa non è solo europea

L’incertezza che aleggia attorno alle elezioni europee nasce dalla sensazione di instabilità che si estende a molti paesi dell’Unione. Una lettura possibile di questo fenomeno (che ovviamente ha caratteri peculiari in ogni paese) è il venir meno degli ancoraggi che storicamente erano stati fondamentali, in primo luogo l’alleanza con gli Stati Uniti. Ora che la politica di Washington non guarda più all’Europa come area di influenza fondamentale, considerando invece preminente il confronto con la Cina, i paesi europei hanno perso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.