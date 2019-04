La responsabilità della Nuova Ira

Durante un attacco contro il nemico – ha scritto l’Ira nordirlandese in un comunicato in codice consegnato all’Irish News e firmato “T O’Neill” – Lyra McKee è stata tragicamente uccisa mentre stava al fianco delle forze nemiche. L’Ira offre scuse sincere alla partner, alla famiglia e agli amici di Lyra McKee per la sua morte”. Lyra McKee, giornalista di ventinove anni, è stata uccisa nella notte del 18 aprile, a Derry, colpita alla testa da un proiettile sparato da una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.