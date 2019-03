C'è stata una sparatoria a Utrecht, in Olanda

Poco prima delle 11, su un tram di Utrecht in Olanda, un uomo ha cominciato a sparare e ha ferito diverse persone. Il bilancio delle vittime non è ancora ufficiale ma alcune persone sono già state ricoverate all'ospedale dell'Università, che è stato aperto per affrontare l'emergenza. La polizia ha alzato al massimo il livello di allerta terrorismo nella zona di Utrecht.

L'unità anti terrorismo è intervenuta immediatamente e ha fatto sorvolare la zona da tre elicotteri. Secondo la stampa olandese, l’uomo è fuggito a bordo di un'auto e, per motivi di sicurezza, la zona attorno alla fermata del tram 24, quella di Oktoberplein, è stata chiusa al traffico. Le scuole sono state chiuse dalle forze di sicurezza mentre sono state avviate delle perquisizioni in alcune stazioni e moschee di Rotterdam.

"Qualcuno ha cominciato a sparare all'impazzata", ha detto un testimone al sito d'informazione olandese nu.nl. Il premier olandese, Mark Rutte, ha detto che "la situazione è preoccupante" e ha sospeso tutti i suoi appuntamenti per seguire l'evolversi della situazione e partecipare a una riunione dell'unità di crisi. La polizia di Utrecht ha scritto su Twitter che sta indagando su "un possibile atto terroristico".

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019