Lo shutdown ti butta a terra

Giorno 32. Ieri era il trentaduesimo giorno di shutdown, domani arriva il secondo giorno di paga non pagata per 800mila dipendenti federali e tutti gli occhi sono puntati sulla Tsa, Transportation security administration, l’agenzia che si occupa dei controlli ai passeggeri negli aeroporti. L’assenteismo è arrivato al 10 per cento, l’agenzia per ora fa volare i dipendenti da un aeroporto all’altro per tappare i buchi ma se la percentuale sale dovrà chiudere alcuni varchi, le file dei passeggeri si allungheranno, gli scali s’ingolferanno, ci saranno meno voli e la situazione diventerà critica. Lo shutdown comincerà a colpire tutti gli americani e non più soltanto i dipendenti federali. La Tsa è l’anello debole, Trump può permettersi di resistere soltanto fino a quando abbastanza dipendenti degli aeroporti avranno risparmi a cui attingere.