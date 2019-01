Obama al Cairo, nel 2009

Questa mattina il segretario di stato americano Mike Pompeo ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e ha tenuto un colloquio che lo stesso capo della diplomazia di Washington ha definito “produttivo”. Con un tweet Pompeo ha confermato l’impegno del suo paese a sostegno dell’Egitto contro il terrorismo e “nella protezione delle libertà religiose”.

I had a productive meeting with @AlsisiOfficial in Cairo today. The U.S. stands firmly with #Egypt in its commitments to protecting #religiousfreedom and in the fight against terrorism that threatens all of our friends in the Middle East. pic.twitter.com/6PFa1cZUya