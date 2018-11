Le immagini degli incendi in California

Dopo diversi giorni, i vigili del fuoco stanno ancora cercando di contenere gli incendi in California. Il bilancio delle vittime è salito a 31 persone, 29 delle quali nella città di Paradise, a nord di Sacramento, dove da giovedì brucia l'incendio più esteso di tutti, il cosiddetto Camp Fire. Secondo le ultime informazioni Camp Fire ha raggiunto 111 mila acri ed è stato contenuto solo per il 25 per cento. Altre due vittime sono state ritrovate più a sud, vicino Los Angeles, dove sono in corso altri due grandi incendi, Woolsey Fire e Hill Fire.

Oltre 50 mila persone sono ancora trattenute lontano da casa, su 250mila persone evacuate negli ultimi tre giorni, e di queste oltre mille sono ospitate in rifugi di emergenza. Nessun nuovo ordine di evacuazione è stato dato da sabato a oggi ma le autorità hanno avvertito di restare in allerta a causa delle condizioni meteo avverse, con forti venti e bassa umidità.