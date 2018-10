Bolsonaro ha vinto grazie agli elettori istruiti, che volevano un autoritario nazi-pop

Roma. Non è stata un’invasione di alieni a portare l’ex capitano dell’esercito Jair Bolsonaro, quello della frase “i negri non vanno bene nemmeno per la riproduzione” alla presidenza della quarta democrazia del mondo, un paese di 200 milioni di persone abitato al 50 per cento da neri (7 per cento) e mulatti (43 per cento) più un milione di indigeni, secondo l’ultimo censimento dell’Istituto di geografia e statistica. Il nuovo presidente, il più a destra mai arrivato con libere elezioni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.