Cosa c’è nella testa del nuovo ministro francese Castaner

Dopo due settimane di polemiche e scontri con l'opposizione ieri (16 ottobre ndr) è stato annunciato a Parigi il rimpasto di governo. Il terzo dall’inizio del quinquennio di Emmanuel Macron. Il premier Edouard Philippe chiedeva una virata a destra, ma il presidente ha scelto la linea centrista. E ha blindato il ministero dell'Interno, lasciato libero da Gérard Collomb, con Christophe Castaner, marcheur della prima ora, presidente di La République En Marche e fino a oggi responsabile delle Relazioni con il Parlamento.

Chi è Christophe Castaner, la voce del macronismo Il presidente di En Marche!, nonché segretario di stato per le Relazioni con il Parlamento, è stato uno degli artefici della révolution liberale di Macron. Ora dovrà trasformare Lrem in un partito

Lo scorso giugno Castaner era stato ospite di un incontro organizzato dal Foglio al teatro Piccolo Eliseo. Titolo dell'evento: “Cosa può fare l'Italia per contare in Europa? Quali sono i grandi temi sui quali dobbiamo scommettere e quali lezioni offerte dalla Francia di Macron da far nostre” (guarda il video sotto).

Per l'occasione Il Foglio aveva intervistato Castaner. “L'euro - aveva detto il presidente di Lrem - non è una scelta irreversibile. Nemmeno l’Europa è irreversibile, può morire, è per questo che bisogna combattere per cambiarla e migliorarla, perché se è debole diventa irrilevante”. E, parlando delle prossime elezioni Europee, aveva aggiunto: “Progressisti versus nazionalisti: questa è la sfida”.