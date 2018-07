New York. Nella classifica delle ossessioni di Vladimir Putin un posto d’onore spetta a Michael McFaul, docente di Stanford, ex ambasciatore americano a Mosca e assistente speciale di Barack Obama sulla Russia. Sono molte le cose che non sappiamo del contenuto del faccia a faccia senza consiglieri fra Putin e Trump a Helsinki, ma di certo c’è che il presidente russo ha chiesto di poter fare interrogare ai suoi inquirenti McFaul, preso come simbolo e capofila degli undici americani su...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.