New York. Joseph Crowley ha 57 anni ed è al Congresso, nelle file del Partito democratico, da quasi vent’anni. Dal 2013 rappresenta il quattordicesimo distretto di New York, che comprende la parte orientale del Bronx e la zona nord del Queens. Le vittorie di Crowley ogni due anni sono talmente prevedibili che dal 2004 corre senza uno sfidante alle primarie democratiche, che nella liberal New York sono l’unica sfida che conta. Crowley è il quarto nella linea di comando nella...

