I compagni contro il neoliberismo si battono per la leadership del Partito democratico

New York. Padre e figlia del movimento per spostare verso lidi socialisti l’agenda del Partito democratico americano si sono trovati su un palco nelle praterie conservatrici del Kansas, accolti come rockstar. Bernie Sanders, il canuto senatore che ha infiammato la sinistra antiestablishment, e Alexandria Ocasio-Cortez, la millennial del Bronx che ha imparato meglio di tutti la sua lezione, erano ospiti la settimana scorsa di James Thompson, un avvocato per i diritti civili con un passato nel Partito repubblicano che ora...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.