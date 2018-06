La battaglia tedesca sulla solidarietà

Milano. Non accade spesso che al Bundestag i rappresentanti della Cdu e quelli della Csu facciano incontri in camere separate: sono i cugini dell’Unione, i cristiano-democratici di Angela Merkel e i cristian-osociali di Horst Seehofer, i bavaresi: lavorano insieme da sempre. Giovedì però è andata così, perché da qualche giorno la cancelliera e il suo ministro dell’Interno si sono scontrati sul piano immigrazione e ancora non hanno trovato una ricomposizione. I commentatori – sempre lesti nel dichiarare la fine imminente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.