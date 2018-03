Si è fatto esplodere l’unabomber di Austin

A nord di Austin, lungo la strata interstatale 35, un uomo si è fatto esplodere nella sua automobile mentre era in corso un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Il cadavere non è stato ancora identificato, ma, secondo il dipartimento di polizia di Austin, dovrebbe trattarsi della persona sospettata della serie di attentati dinamitardi in Texas. Al momento gli inquirenti hanno riferito solamente che il suicida era un uomo bianco di circa 24 anni, ma non si sa ancora invece se abbia agito da solo e quali fossero le motivazioni degli attentati. "Non capiamo cosa lo abbia motivato a fare quello che ha fatto", ha detto il capo della polizia Brian Manley.

Tra il 2 marzo e il 20 marzo infatti cinque bombe sono esplose a Austin e dintorni (ieri un pacco è deflagrato in un deposito FedEx a Scherz, circa un'ora di macchina a sud-ovest della capitale texana, e un dipendente della ditta di trasporti che si trovava nell'impianto di smistamento è rimasto ferito in modo lieve). Le indagini stavano seguendo diverse piste, ma non avevano portato ad alcun risultato apparente.

Questa mattina la svolta. La polizia di Austin ha riferito che, prima dell'inseguimento e della conseguente esplosione, un agente era stato coinvolto in una sparatoria sulla statale 35, appena a nord di Austin. Pochi istanti dopo, raccontano al New York Times alcune persone che abitano nella zona, si è sentita la deflagrazione.

Le forze dell'ordine non hanno escluso che l'attentatore abbia posizionato altri esplosivi che non sono ancora stati fatti detonare, avvisando la popolazione di prestare la massima attenzione. "Abbiamo ancora bisogno di rimanere vigili", ha detto il capo Manley, in quanto "non sappiamo dove sia stato e cosa abbia fatto nelle ultime 24 ore".

In un post su Twitter, il presidente Donald Trump ha elogiato i funzionari delle forze dell'ordine per il loro lavoro.