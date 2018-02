E’ stato il golf, anzi l’assenza del golf, a trasformare il fine settimana di Donald Trump da momento favorevole per protestare la sua innocenza nell’affare russo in una tempesta social biliare e contraddittoria che ha travolto nemici e amici, facendo un solo fascio delle ragioni e dei torti. Il presidente era nella sua tenuta di Mar-a-Lago, ma le reminiscenze di Barack Obama che viene criticato per aver solcato i campi da golf in prossimità di una strage d’arma da fuoco...

