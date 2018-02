A cent'anni dall'indipendenza, gli stati baltici temono ancora Mosca

Milano. Oggi inizia a Monaco di Baviera la Conferenza sulla Sicurezza, il forum internazionale che dal 1963 riunisce centinaia di capi di stato, premier, ministri e decision-maker. Quest’anno uno dei principali temi in agenda è il ruolo dell’Unione europea in relazione a Mosca. E proprio oggi le repubbliche baltiche, che costituiscono una delle cerniere più sensibili tra l’Ue e la Russia, iniziano un anno di celebrazioni per festeggiare il centesimo anniversario dalle dichiarazioni di indipendenza del 1918. La Lituania festeggia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.