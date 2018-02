Israele ha diffuso il video dell'abbattimento del drone iraniano

L'esercito israeliano ha diffuso un video del drone abbattuto. Nelle scritte che accompagnano le immagini è scritto che si tratta di un mezzo iraniano infiltrato sul territorio israeliano. Il filmato è stato diffuso anche per smentire i dubbi da parte degli alleati della Siria – Russia, Iran ed Hezbollah – che negavano che ci fosse stata una violazione dello spazio aereo israeliano. La presunta incursione è l'episodio che lo stato ebraico riporta come motivazione per i raid condotti sul territorio siriano, prendendo di mira obiettivi iraniani, che ha portato all'abbattimento di un caccia F-16 israeliano. In un comunicato del comando congiunto delle forze impegnate nel conflitto siriano a fianco del regime di Bahsar al Assad, si afferma che "nessun drone è entrato nello spazio aereo della Palestina occupata" e lo stato ebraico è accusato di "menzogne".