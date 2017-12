Lo scherzetto della Cina

Mentre eravamo lì tutti col fiato sospeso a guardare la Corea del nord e l’America litigare fino all’ultimo missile, c’era qualcuno che si occupava dei suoi interessi. Nella fattispecie, la Cina. La strategia di Pechino, da sempre, è questa: sfruttare i momenti in cui l’opinione pubblica mondiale trova una minaccia più importante da risolvere per cambiare lo status quo in altre regioni. Ieri il dipartimento che si occupa della “trasparenza marittima dell’Asia” del think tank americano Center for Strategic and...

