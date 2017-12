Perché Trump rischia di trovarsi un populista a sud del confine

Roma. In Messico, nel 2017, ci si deve accontentare di piccole vittorie per rinfocolare l’orgoglio nazionale. L’assoluzione, avvenuta ieri negli Stati Uniti, di José Inés García Zárate, messicano clandestino accusato di avere assassinato una bionda ragazza americana nel 2015, è stata festeggiata dai messicani non solo (forse sarebbe meglio dire: non tanto) per il sollievo nei confronti del compatriota, quanto per la delusione inflitta all’odiatissimo Donald Trump, che aveva fatto di García Zárate il simbolo della necessità di essere più...

