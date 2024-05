Le avventure di Tarquinio, il Vannacci del Pd

L'ex direttore di Avvenire suggerisce di uscire dalla Nato. Schlein tace. Acconsente?

Enrico Berlinguer (intervistato nel 1976 da Giampaolo Pansa) diceva di voler comunque restare nella Nato, aggiungendo che dentro allo schieramento atlantico si sarebbe potuto lavorare alla costruzione del socialismo in Italia senza condizionamenti, cioè senza subire ingerenze sovietiche/russe. Opinione poi messa in discussione, sottoposta a scrutinio filologico (“non voleva dire proprio che stava bene sotto l’ombrello Nato”), ma affidata anche alla migliore riflessione a sinistra sulle scelte internazionali per la sicurezza del paese e sulla difesa della democrazia. Il grande balzo all’indietro lo ha compiuto ieri Marco Tarquinio, star delle liste Pd, ingaggiato a Tagadà su La7, indicando come cosa opportuna l’abbandono della Nato da parte italiana e, perché no, proprio lo scioglimento dell’alleanza, di fronte ad azioni ostili dell’Ucraina verso la Russia condotte con armi occidentali.

“Se le alleanze servono a perpetuare le guerre allora è meglio scioglierle”, ha detto con una faciloneria indegna del suo curriculum, facendo fuori decenni di cultura storica e politica, di attenzione alla realtà dei rapporti di forza nel mondo. Suonava come un Roberto Vannacci, ma schierato, casualmente, con il Pd, e illuminava questo strano fenomeno delle varie wild card politico/elettorali concesse dai partiti a candidati cui affidare il ruolo dei fool, dei provocatori, nella speranza di acchiappare un po’ di curiosità. “Sono idee sue e magari non le condividiamo, ma ci troviamo sui principi di fondo”, dicono poi, sia dalla Lega sia dal Pd, quando il Vannacci o il Tarquinio le sparano troppo grosse. Forse ha qualche prospettiva questa caccia all’elettorale marginale, estraneo alla linea ufficiale del partito ma conquistabile grazie alla verve dei due battitori liberi. Chissà poi, se eletti, come ci si troverà dovendoli tenere nel gruppo parlamentare, anche se per uno che vuole sciogliere la Nato cosa volete che sia un vincolo con il Pd.