Tarquinio: "La Nato va sciolta". L'imbarazzo del Pd

L'ex direttore di Avvenire, candidato nelle liste dem alle europee, in tv si scatena contro l'alleanza atlantica

La polemica, come spesso accade durante le campagne elettorali, inizia in tv. È metà pomeriggio e Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire e candidato del Pd alle europee dentro lo studio di Tagadà dice: "Le alleanze, se servono, devono essere difensive, se invece perpetuano la guerra, allora è meglio scioglierle. Sciogliere quelle con Israele perché fermi la guerra e sciogliere la Nato in Europa, finalmente, e fare un'alleanza tra pari con gli Stati Uniti, sciogliendo il vecchio per costruire il nuovo". Le parole precipitano ovviamente velocissime scatenando la polemica anche dentro il Pd.

Dopo un primo momento di gelo è direttamente il responsabile Esteri della segreteria Schlein, Peppe Provenzano, a intervenire: "Tarquinio è un candidato indipendente, le posizioni sulla politica estera e di sicurezza del Pd le esprime il Pd. E sono chiare e note". Dopo di lui a intervenire è Alesandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri al Senato del partito e membro, corrente riformista, della segreteria: "La posizione del Pd l'ha espressa bene il responsabile Esteri, Peppe Provenzano. La complicata situazione internazionale richiede a tutti noi il massimo della responsabilità. Soprattutto ai candidati che sono nelle nostre liste. È bene dunque su questi temi sensibili avere maggiore prudenza ed equilibrio".