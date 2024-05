All'Italia serve più Mattarella e meno Tarquinio

Il presidente Mattarella ha pronunciato all’Assemblea generale dell’Onu un discorso impegnato, in cui ha affrontato nel merito le situazioni di crisi internazionali. Sull’aggressione della Russia all’Ucraina ha precisato che non si tratta di cercare una pace a tutti i costi, che finirebbe col premiare l’aggressore creando così un precedente pericoloso e inaccettabile, anche perché contrario ai princìpi di rispetto della sovranità degli stati che sono alla base dell’Onu. Mattarella ha spiegato che cedere all’aggressore non chiude la guerra ma ne provoca altre anche più devastanti: si è quindi nettamente contrapposto ai “pacifisti” senza princìpi, quelli, per intenderci, come Tarquinio, che proprio ieri in un’intervista a Repubblica aveva sostenuto che gli Ucraini avrebbero dovuto rispondere all’occupazione russa con la “nonviolenza”, cioè avrebbero dovuto cedere senza reagire. Anche sulla crisi di Gaza, Mattarella ha ricordato che essa è stata provocata dall’ignobile assalto di Hamas e che può essere risolta nella logica dei due stati, a condizione che i paesi confinanti con Israele riconoscano il suo diritto alla sicurezza e non ci siano appoggi alle formazioni terroristiche.



