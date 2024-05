“Sono contento che Tarquinio condivida le mie idee su Russia e Israele”. Parla Vannacci

"Ben venga. A prescindere dal colore politico. Non precludo alcuna collaborazione Mi continuano a chiamare razzista, xenofobo, putinista. Però può andare anche peggio, no? Mi avrebbero potuto sparare”, dice il generale candidato con la Lega

“Ben venga chi condivide le mie idee. A prescindere dal colore politico”, dice Roberto Vannacci. Vediamo: pure se sulla stessa barca sedesse Marco Tarquinio, tra i volti forti voluti da Elly Schlein per l’Europa alle prossime elezioni? “Non conosco il signore candidato del Pd”, sorride il generale al Foglio. “Non conosco le sue posizioni”. Allora gliele diciamo noi: bioetica conservatrice, no all’invio di armi in Ucraina, “la pulizia etnica” che starebbe commettendo Israele. Per ora tutto giusto, conferma? “Mettiamola così: io mi batto per i pensieri che rappresento, ho scritto e divulgato. Se c’è un’altra persona allineata al perseguimento di questi obiettivi va benissimo. Non precludo alcuna collaborazione”.