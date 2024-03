La sinistra l'attacca, ma Meloni riduce disuguaglianza e rischio di povertà

Da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi e Giancarlo Giorgetti in Via XX Settembre, l’opposizione accusa il governo di aver aggravato le “disuguaglianze sociali” e di aver colpito i lavoratori aumentando la “precarietà”. Da tempo, su queste colonne sosteniamo il contrario: Meloni e Giorgetti, attraverso misure come la decontribuzione per i salari più bassi, hanno fatto una politica molto più progressista rispetto ai governi di sinistra che, con il Superbonus, hanno rifatto le case ai ricchi con i soldi dei poveri. La conferma di questo che, apparentemente, è un paradosso arriva dai dati dell’Istat. Sul mercato del lavoro sappiamo già: l’Italia registra il record di occupati da quando esistono le serie storiche e il miglioramento è dovuto quasi integralmente all’aumento di posti di lavoro a tempo indeterminato.

